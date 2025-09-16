QuotazioniSezioni
F: Ford Motor Company

11.63 USD 0.11 (0.94%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio F ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.80.

Segui le dinamiche di Ford Motor Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

F News

Intervallo Giornaliero
11.58 11.80
Intervallo Annuale
8.45 11.99
Chiusura Precedente
11.74
Apertura
11.80
Bid
11.63
Ask
11.93
Minimo
11.58
Massimo
11.80
Volume
27.566 K
Variazione giornaliera
-0.94%
Variazione Mensile
-1.02%
Variazione Semestrale
15.15%
Variazione Annuale
8.49%
20 settembre, sabato