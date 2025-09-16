Valute / F
F: Ford Motor Company
11.63 USD 0.11 (0.94%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio F ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.80.
Segui le dinamiche di Ford Motor Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.58 11.80
Intervallo Annuale
8.45 11.99
- Chiusura Precedente
- 11.74
- Apertura
- 11.80
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- Minimo
- 11.58
- Massimo
- 11.80
- Volume
- 27.566 K
- Variazione giornaliera
- -0.94%
- Variazione Mensile
- -1.02%
- Variazione Semestrale
- 15.15%
- Variazione Annuale
- 8.49%
20 settembre, sabato