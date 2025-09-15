通貨 / F
F: Ford Motor Company
11.74 USD 0.08 (0.69%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
Fの今日の為替レートは、0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり11.62の安値と11.78の高値で取引されました。
Ford Motor Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.62 11.78
1年のレンジ
8.45 11.99
- 以前の終値
- 11.66
- 始値
- 11.69
- 買値
- 11.74
- 買値
- 12.04
- 安値
- 11.62
- 高値
- 11.78
- 出来高
- 28.110 K
- 1日の変化
- 0.69%
- 1ヶ月の変化
- -0.09%
- 6ヶ月の変化
- 16.24%
- 1年の変化
- 9.51%
