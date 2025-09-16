KurseKategorien
Währungen / F
F: Ford Motor Company

11.74 USD 0.08 (0.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von F hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.62 bis zu einem Hoch von 11.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ford Motor Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.62 11.78
Jahresspanne
8.45 11.99
Vorheriger Schlusskurs
11.66
Eröffnung
11.69
Bid
11.74
Ask
12.04
Tief
11.62
Hoch
11.78
Volumen
28.110 K
Tagesänderung
0.69%
Monatsänderung
-0.09%
6-Monatsänderung
16.24%
Jahresänderung
9.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K