F: Ford Motor Company
11.74 USD 0.08 (0.69%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von F hat sich für heute um 0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.62 bis zu einem Hoch von 11.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ford Motor Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
F News
- The Company Leading the “Model T Moment” of AI Investing
- Automakers have resisted raising car prices because of tariffs. That might not last
- “…The Mustang Within Reach”: Ford Stock (NYSE:F) Notches Up with Attainable Mustang Lease Offers - TipRanks.com
- Tesla Doubles Down on Giga Berlin Output Amid Struggles in Europe
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Wall St futures steady with Fed meeting underway; Powell remarks awaited
- Tesla settles lawsuit over fatal 2019 Autopilot crash - Bloomberg
- Ford takes drastic action to solve $5 billion a year issue
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- Ford to cut up to 1,000 jobs at German plant amid weak EV demand
Tagesspanne
11.62 11.78
Jahresspanne
8.45 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.66
- Eröffnung
- 11.69
- Bid
- 11.74
- Ask
- 12.04
- Tief
- 11.62
- Hoch
- 11.78
- Volumen
- 28.110 K
- Tagesänderung
- 0.69%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 16.24%
- Jahresänderung
- 9.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K