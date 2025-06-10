Dövizler / ECBK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ECBK: ECB Bancorp Inc
16.39 USD 0.05 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ECBK fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.00 ve Yüksek fiyatı olarak 16.39 aralığında işlem gördü.
ECB Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECBK haberleri
- AMB, enflasyonda aşağı yönlü risklere dikkat etmeli diyor Finlandiya’dan Rehn
- ECB must be mindful of downside inflation risks, says Finland’s Rehn
- Euro zone’s adjusted current account surplus widens in June
- Euro zone companies warn of slowing economy, China competition, ECB poll shows
- Traders increasingly confident of September ECB pause, bond yields rise
- ECB lending survey shows resilience amid global uncertainty: UCB
- Euro zone banks see rising loan demand despite trade standoff, ECB survey shows
- Euro zone firms optimistic about growth despite profit pressures
- ECB’s Nagel calls for ’steady hand’ amid tariff turmoil
- European Central Bank to test banks on geopolitical risk scenarios
- Analysis-For Europe, 30% US tariff would hammer trade, force export model rethink
- European Central Bank to assess broader global risks, says Lane
- ECB warns of risks beyond tariffs: from security to capital flows
- At Sintra getaway, central bankers mull threats to their domain
- ECB should keep rates at 2% unless new shocks hit, IMF says
- Germany’s ECB member Kazaks signals minor rate adjustments ahead
- Bundesbank’s Nagel warns against ECB complacency amid geopolitics - Bloomberg
- ECB to react forcefully when inflation is too high or low
- ChatGPT analysis improves GDP forecasting, ECB study finds
- As war and tariffs fog the outlook, some central banks trim rates
- ECB has learned its lesson about ills of easy money, de Guindos says
- China ready to boost cooperation with ECB on monetary system reforms
- Fed’s Lane says rate cut helps ensure inflation will reach 2% goal
- ECB urged to stay vigilant on inflation risks: Finnish central bank chief
Günlük aralık
16.00 16.39
Yıllık aralık
12.56 17.33
- Önceki kapanış
- 16.34
- Açılış
- 16.33
- Satış
- 16.39
- Alış
- 16.69
- Düşük
- 16.00
- Yüksek
- 16.39
- Hacim
- 88
- Günlük değişim
- 0.31%
- Aylık değişim
- -3.36%
- 6 aylık değişim
- 8.54%
- Yıllık değişim
- 14.78%
21 Eylül, Pazar