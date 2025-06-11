Divisas / ECBK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ECBK: ECB Bancorp Inc
16.05 USD 0.22 (1.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECBK de hoy ha cambiado un 1.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.60, mientras que el máximo ha alcanzado 16.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ECB Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECBK News
- El BCE debe tener en cuenta los riesgos a la baja de la inflación, dice Rehn de Finlandia
- BCE debe ser cauteloso ante riesgos de inflación a la baja, dice Rehn de Finlandia
- ECB must be mindful of downside inflation risks, says Finland’s Rehn
- Euro zone’s adjusted current account surplus widens in June
- Euro zone companies warn of slowing economy, China competition, ECB poll shows
- Traders increasingly confident of September ECB pause, bond yields rise
- ECB lending survey shows resilience amid global uncertainty: UCB
- Euro zone banks see rising loan demand despite trade standoff, ECB survey shows
- Euro zone firms optimistic about growth despite profit pressures
- ECB’s Nagel calls for ’steady hand’ amid tariff turmoil
- European Central Bank to test banks on geopolitical risk scenarios
- Analysis-For Europe, 30% US tariff would hammer trade, force export model rethink
- European Central Bank to assess broader global risks, says Lane
- ECB warns of risks beyond tariffs: from security to capital flows
- At Sintra getaway, central bankers mull threats to their domain
- ECB should keep rates at 2% unless new shocks hit, IMF says
- Germany’s ECB member Kazaks signals minor rate adjustments ahead
- Bundesbank’s Nagel warns against ECB complacency amid geopolitics - Bloomberg
- ECB to react forcefully when inflation is too high or low
- ChatGPT analysis improves GDP forecasting, ECB study finds
- As war and tariffs fog the outlook, some central banks trim rates
- ECB has learned its lesson about ills of easy money, de Guindos says
- China ready to boost cooperation with ECB on monetary system reforms
- Fed’s Lane says rate cut helps ensure inflation will reach 2% goal
Rango diario
15.60 16.53
Rango anual
12.56 17.33
- Cierres anteriores
- 15.83
- Open
- 16.19
- Bid
- 16.05
- Ask
- 16.35
- Low
- 15.60
- High
- 16.53
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- 1.39%
- Cambio mensual
- -5.37%
- Cambio a 6 meses
- 6.29%
- Cambio anual
- 12.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B