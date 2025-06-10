Moedas / ECBK
ECBK: ECB Bancorp Inc
16.23 USD 0.18 (1.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ECBK para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.22 e o mais alto foi 16.23.
Veja a dinâmica do par de moedas ECB Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.22 16.23
Faixa anual
12.56 17.33
- Fechamento anterior
- 16.05
- Open
- 16.23
- Bid
- 16.23
- Ask
- 16.53
- Low
- 16.22
- High
- 16.23
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- -4.30%
- Mudança de 6 meses
- 7.48%
- Mudança anual
- 13.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh