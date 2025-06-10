Валюты / ECBK
ECBK: ECB Bancorp Inc
15.83 USD 0.05 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECBK за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.53, а максимальная — 15.99.
Следите за динамикой ECB Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ECBK
- ЕЦБ должен учитывать риски снижения инфляции, заявил глава Банка Финляндии Рен
- ECB must be mindful of downside inflation risks, says Finland’s Rehn
- Euro zone’s adjusted current account surplus widens in June
- Euro zone companies warn of slowing economy, China competition, ECB poll shows
- Traders increasingly confident of September ECB pause, bond yields rise
- ECB lending survey shows resilience amid global uncertainty: UCB
- Euro zone banks see rising loan demand despite trade standoff, ECB survey shows
- Euro zone firms optimistic about growth despite profit pressures
- ECB’s Nagel calls for ’steady hand’ amid tariff turmoil
- European Central Bank to test banks on geopolitical risk scenarios
- Analysis-For Europe, 30% US tariff would hammer trade, force export model rethink
- European Central Bank to assess broader global risks, says Lane
- ECB warns of risks beyond tariffs: from security to capital flows
- At Sintra getaway, central bankers mull threats to their domain
- ECB should keep rates at 2% unless new shocks hit, IMF says
- Germany’s ECB member Kazaks signals minor rate adjustments ahead
- Bundesbank’s Nagel warns against ECB complacency amid geopolitics - Bloomberg
- ECB to react forcefully when inflation is too high or low
- ChatGPT analysis improves GDP forecasting, ECB study finds
- As war and tariffs fog the outlook, some central banks trim rates
- ECB has learned its lesson about ills of easy money, de Guindos says
- China ready to boost cooperation with ECB on monetary system reforms
- Fed’s Lane says rate cut helps ensure inflation will reach 2% goal
- ECB urged to stay vigilant on inflation risks: Finnish central bank chief
Дневной диапазон
15.53 15.99
Годовой диапазон
12.56 17.33
- Предыдущее закрытие
- 15.88
- Open
- 15.60
- Bid
- 15.83
- Ask
- 16.13
- Low
- 15.53
- High
- 15.99
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -6.66%
- 6-месячное изменение
- 4.83%
- Годовое изменение
- 10.85%
