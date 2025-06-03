Dövizler / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.58 USD 0.16 (0.74%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWBC fiyatı bugün -0.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.50 ve Yüksek fiyatı olarak 21.80 aralığında işlem gördü.
Community West Bancshares - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CWBC haberleri
- Stovesand buys Community West Bancshares (CWBC) stock worth $8546
- Community West Bancshares stock price target raised by DA Davidson to $24
- Community West Bancshares (CWBC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Community West Bancshares swings to profit, announces share buyback
- Community West Bancshares executive vice president buys $1,618 in stock
Günlük aralık
21.50 21.80
Yıllık aralık
15.57 22.89
- Önceki kapanış
- 21.74
- Açılış
- 21.69
- Satış
- 21.58
- Alış
- 21.88
- Düşük
- 21.50
- Yüksek
- 21.80
- Hacim
- 259
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 1.70%
- 6 aylık değişim
- 17.28%
- Yıllık değişim
- 12.98%
21 Eylül, Pazar