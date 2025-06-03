货币 / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.45 USD 0.44 (2.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CWBC汇率已更改2.09%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.63进行交易。
关注Community West Bancshares - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CWBC新闻
日范围
21.15 21.63
年范围
15.57 22.89
- 前一天收盘价
- 21.01
- 开盘价
- 21.18
- 卖价
- 21.45
- 买价
- 21.75
- 最低价
- 21.15
- 最高价
- 21.63
- 交易量
- 74
- 日变化
- 2.09%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 16.58%
- 年变化
- 12.30%
