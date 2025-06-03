Divisas / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.15 USD 0.14 (0.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CWBC de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.11, mientras que el máximo ha alcanzado 21.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Community West Bancshares - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
21.11 21.75
Rango anual
15.57 22.89
- Cierres anteriores
- 21.01
- Open
- 21.18
- Bid
- 21.15
- Ask
- 21.45
- Low
- 21.11
- High
- 21.75
- Volumen
- 289
- Cambio diario
- 0.67%
- Cambio mensual
- -0.33%
- Cambio a 6 meses
- 14.95%
- Cambio anual
- 10.73%
