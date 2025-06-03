Valute / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.58 USD 0.16 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CWBC ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 21.80.
Segui le dinamiche di Community West Bancshares - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CWBC News
- Stovesand buys Community West Bancshares (CWBC) stock worth $8546
- Community West Bancshares stock price target raised by DA Davidson to $24
- Community West Bancshares (CWBC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Community West Bancshares swings to profit, announces share buyback
- Community West Bancshares executive vice president buys $1,618 in stock
Intervallo Giornaliero
21.50 21.80
Intervallo Annuale
15.57 22.89
- Chiusura Precedente
- 21.74
- Apertura
- 21.69
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Minimo
- 21.50
- Massimo
- 21.80
- Volume
- 259
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 1.70%
- Variazione Semestrale
- 17.28%
- Variazione Annuale
- 12.98%
20 settembre, sabato