CWBC: Community West Bancshares - Common Stock

21.58 USD 0.16 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CWBC ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.50 e ad un massimo di 21.80.

Segui le dinamiche di Community West Bancshares - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.50 21.80
Intervallo Annuale
15.57 22.89
Chiusura Precedente
21.74
Apertura
21.69
Bid
21.58
Ask
21.88
Minimo
21.50
Massimo
21.80
Volume
259
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
1.70%
Variazione Semestrale
17.28%
Variazione Annuale
12.98%
