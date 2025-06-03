通貨 / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.74 USD 0.59 (2.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CWBCの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり21.15の安値と21.84の高値で取引されました。
Community West Bancshares - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.15 21.84
1年のレンジ
15.57 22.89
- 以前の終値
- 21.15
- 始値
- 21.20
- 買値
- 21.74
- 買値
- 22.04
- 安値
- 21.15
- 高値
- 21.84
- 出来高
- 214
- 1日の変化
- 2.79%
- 1ヶ月の変化
- 2.45%
- 6ヶ月の変化
- 18.15%
- 1年の変化
- 13.82%
