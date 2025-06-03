クォートセクション
通貨 / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock

21.74 USD 0.59 (2.79%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWBCの今日の為替レートは、2.79%変化しました。日中、通貨は1あたり21.15の安値と21.84の高値で取引されました。

Community West Bancshares - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.15 21.84
1年のレンジ
15.57 22.89
以前の終値
21.15
始値
21.20
買値
21.74
買値
22.04
安値
21.15
高値
21.84
出来高
214
1日の変化
2.79%
1ヶ月の変化
2.45%
6ヶ月の変化
18.15%
1年の変化
13.82%
