Devises / CWBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.58 USD 0.16 (0.74%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CWBC a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.50 et à un maximum de 21.80.
Suivez la dynamique Community West Bancshares - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWBC Nouvelles
- Stovesand buys Community West Bancshares (CWBC) stock worth $8546
- Community West Bancshares stock price target raised by DA Davidson to $24
- Community West Bancshares (CWBC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Community West Bancshares swings to profit, announces share buyback
- Community West Bancshares executive vice president buys $1,618 in stock
Range quotidien
21.50 21.80
Range Annuel
15.57 22.89
- Clôture Précédente
- 21.74
- Ouverture
- 21.69
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Plus Bas
- 21.50
- Plus Haut
- 21.80
- Volume
- 259
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 1.70%
- Changement à 6 Mois
- 17.28%
- Changement Annuel
- 12.98%
20 septembre, samedi