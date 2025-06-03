Валюты / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.01 USD 0.12 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWBC за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.95, а максимальная — 21.19.
Следите за динамикой Community West Bancshares - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWBC
- Stovesand buys Community West Bancshares (CWBC) stock worth $8546
- Community West Bancshares stock price target raised by DA Davidson to $24
- Community West Bancshares (CWBC) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Community West Bancshares (CWBC) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Community West Bancshares swings to profit, announces share buyback
- Community West Bancshares executive vice president buys $1,618 in stock
Дневной диапазон
20.95 21.19
Годовой диапазон
15.57 22.89
- Предыдущее закрытие
- 21.13
- Open
- 21.11
- Bid
- 21.01
- Ask
- 21.31
- Low
- 20.95
- High
- 21.19
- Объем
- 96
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 14.18%
- Годовое изменение
- 10.00%
