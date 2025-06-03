Währungen / CWBC
CWBC: Community West Bancshares - Common Stock
21.58 USD 0.16 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CWBC hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.50 bis zu einem Hoch von 21.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Community West Bancshares - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CWBC News
Tagesspanne
21.50 21.76
Jahresspanne
15.57 22.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.74
- Eröffnung
- 21.69
- Bid
- 21.58
- Ask
- 21.88
- Tief
- 21.50
- Hoch
- 21.76
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 1.70%
- 6-Monatsänderung
- 17.28%
- Jahresänderung
- 12.98%
