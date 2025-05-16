Dövizler / CVLG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.18 USD 0.69 (3.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVLG fiyatı bugün -3.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.18 ve Yüksek fiyatı olarak 22.75 aralığında işlem gördü.
Covenant Logistics Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLG haberleri
- Covenant Logistics: Record Revenue In A Weak Cycle, But A Stretched Balance Sheet
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant Logistics declares $0.07 quarterly dividend
- Are Investors Undervaluing Covenant Logistics Group (CVLG) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
Günlük aralık
22.18 22.75
Yıllık aralık
17.46 30.77
- Önceki kapanış
- 22.87
- Açılış
- 22.74
- Satış
- 22.18
- Alış
- 22.48
- Düşük
- 22.18
- Yüksek
- 22.75
- Hacim
- 186
- Günlük değişim
- -3.02%
- Aylık değişim
- -6.88%
- 6 aylık değişim
- 0.91%
- Yıllık değişim
- -14.95%
21 Eylül, Pazar