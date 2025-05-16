通貨 / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.87 USD 0.32 (1.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVLGの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり22.62の安値と23.19の高値で取引されました。
Covenant Logistics Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CVLG News
- Covenant Logistics: Record Revenue In A Weak Cycle, But A Stretched Balance Sheet
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant Logistics declares $0.07 quarterly dividend
- Are Investors Undervaluing Covenant Logistics Group (CVLG) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Covenant earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
1日のレンジ
22.62 23.19
1年のレンジ
17.46 30.77
- 以前の終値
- 22.55
- 始値
- 22.71
- 買値
- 22.87
- 買値
- 23.17
- 安値
- 22.62
- 高値
- 23.19
- 出来高
- 249
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- -3.99%
- 6ヶ月の変化
- 4.05%
- 1年の変化
- -12.31%
