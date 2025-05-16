Valute / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.18 USD 0.69 (3.02%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVLG ha avuto una variazione del -3.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.18 e ad un massimo di 22.75.
Segui le dinamiche di Covenant Logistics Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CVLG News
- Covenant Logistics: Record Revenue In A Weak Cycle, But A Stretched Balance Sheet
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant Logistics declares $0.07 quarterly dividend
- Are Investors Undervaluing Covenant Logistics Group (CVLG) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Covenant earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
Intervallo Giornaliero
22.18 22.75
Intervallo Annuale
17.46 30.77
- Chiusura Precedente
- 22.87
- Apertura
- 22.74
- Bid
- 22.18
- Ask
- 22.48
- Minimo
- 22.18
- Massimo
- 22.75
- Volume
- 186
- Variazione giornaliera
- -3.02%
- Variazione Mensile
- -6.88%
- Variazione Semestrale
- 0.91%
- Variazione Annuale
- -14.95%
20 settembre, sabato