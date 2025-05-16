QuotazioniSezioni
Valute / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A

22.18 USD 0.69 (3.02%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVLG ha avuto una variazione del -3.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.18 e ad un massimo di 22.75.

Segui le dinamiche di Covenant Logistics Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.18 22.75
Intervallo Annuale
17.46 30.77
Chiusura Precedente
22.87
Apertura
22.74
Bid
22.18
Ask
22.48
Minimo
22.18
Massimo
22.75
Volume
186
Variazione giornaliera
-3.02%
Variazione Mensile
-6.88%
Variazione Semestrale
0.91%
Variazione Annuale
-14.95%
20 settembre, sabato