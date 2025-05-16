Валюты / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
23.55 USD 0.19 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVLG за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.07, а максимальная — 23.59.
Следите за динамикой Covenant Logistics Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.07 23.59
Годовой диапазон
17.46 30.77
- Предыдущее закрытие
- 23.36
- Open
- 23.15
- Bid
- 23.55
- Ask
- 23.85
- Low
- 23.07
- High
- 23.59
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- -1.13%
- 6-месячное изменение
- 7.14%
- Годовое изменение
- -9.70%
