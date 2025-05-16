КотировкиРазделы
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A

23.55 USD 0.19 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVLG за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.07, а максимальная — 23.59.

Следите за динамикой Covenant Logistics Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.07 23.59
Годовой диапазон
17.46 30.77
Предыдущее закрытие
23.36
Open
23.15
Bid
23.55
Ask
23.85
Low
23.07
High
23.59
Объем
107
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
-1.13%
6-месячное изменение
7.14%
Годовое изменение
-9.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.