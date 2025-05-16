货币 / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
23.18 USD 0.37 (1.57%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVLG汇率已更改-1.57%。当日，交易品种以低点23.11和高点23.60进行交易。
关注Covenant Logistics Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CVLG新闻
日范围
23.11 23.60
年范围
17.46 30.77
- 前一天收盘价
- 23.55
- 开盘价
- 23.60
- 卖价
- 23.18
- 买价
- 23.48
- 最低价
- 23.11
- 最高价
- 23.60
- 交易量
- 81
- 日变化
- -1.57%
- 月变化
- -2.69%
- 6个月变化
- 5.46%
- 年变化
- -11.12%
