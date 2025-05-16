Moedas / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.77 USD 0.22 (0.98%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CVLG para hoje mudou para 0.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.62 e o mais alto foi 23.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Covenant Logistics Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CVLG Notícias
- Covenant Logistics: Record Revenue In A Weak Cycle, But A Stretched Balance Sheet
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant Logistics declares $0.07 quarterly dividend
- Are Investors Undervaluing Covenant Logistics Group (CVLG) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
Faixa diária
22.62 23.19
Faixa anual
17.46 30.77
- Fechamento anterior
- 22.55
- Open
- 22.71
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.62
- High
- 23.19
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 0.98%
- Mudança mensal
- -4.41%
- Mudança de 6 meses
- 3.59%
- Mudança anual
- -12.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh