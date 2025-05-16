Divisas / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.55 USD 1.00 (4.25%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVLG de hoy ha cambiado un -4.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.55, mientras que el máximo ha alcanzado 23.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Covenant Logistics Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
22.55 23.75
Rango anual
17.46 30.77
- Cierres anteriores
- 23.55
- Open
- 23.60
- Bid
- 22.55
- Ask
- 22.85
- Low
- 22.55
- High
- 23.75
- Volumen
- 169
- Cambio diario
- -4.25%
- Cambio mensual
- -5.33%
- Cambio a 6 meses
- 2.59%
- Cambio anual
- -13.54%
