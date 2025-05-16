통화 / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.18 USD 0.69 (3.02%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVLG 환율이 오늘 -3.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.18이고 고가는 22.75이었습니다.
Covenant Logistics Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CVLG News
- Covenant Logistics: Record Revenue In A Weak Cycle, But A Stretched Balance Sheet
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant Logistics declares $0.07 quarterly dividend
- Are Investors Undervaluing Covenant Logistics Group (CVLG) Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Marten Transport, Covenant Logistics and PAMT
- 3 Truck Stocks to Keep an Eye on Despite Industry Hiccups
- Should Value Investors Buy Covenant Logistics Group (CVLG) Stock?
- Covenant earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Covenant Logistics Group Announces Quarterly Cash Dividend
일일 변동 비율
22.18 22.75
년간 변동
17.46 30.77
- 이전 종가
- 22.87
- 시가
- 22.74
- Bid
- 22.18
- Ask
- 22.48
- 저가
- 22.18
- 고가
- 22.75
- 볼륨
- 186
- 일일 변동
- -3.02%
- 월 변동
- -6.88%
- 6개월 변동
- 0.91%
- 년간 변동율
- -14.95%
20 9월, 토요일