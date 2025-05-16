Währungen / CVLG
CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A
22.63 USD 0.24 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVLG hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.62 bis zu einem Hoch von 22.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Covenant Logistics Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVLG News
Tagesspanne
22.62 22.74
Jahresspanne
17.46 30.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.87
- Eröffnung
- 22.74
- Bid
- 22.63
- Ask
- 22.93
- Tief
- 22.62
- Hoch
- 22.74
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- -5.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.96%
- Jahresänderung
- -13.23%
