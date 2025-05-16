KurseKategorien
Währungen / CVLG
Zurück zum Aktien

CVLG: Covenant Logistics Group Inc - Class A

22.63 USD 0.24 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVLG hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.62 bis zu einem Hoch von 22.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Covenant Logistics Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVLG News

Tagesspanne
22.62 22.74
Jahresspanne
17.46 30.77
Vorheriger Schlusskurs
22.87
Eröffnung
22.74
Bid
22.63
Ask
22.93
Tief
22.62
Hoch
22.74
Volumen
6
Tagesänderung
-1.05%
Monatsänderung
-5.00%
6-Monatsänderung
2.96%
Jahresänderung
-13.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K