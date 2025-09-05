Dövizler / CELH
CELH: Celsius Holdings Inc
54.73 USD 0.46 (0.83%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CELH fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.76 ve Yüksek fiyatı olarak 55.84 aralığında işlem gördü.
Celsius Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELH haberleri
Günlük aralık
53.76 55.84
Yıllık aralık
21.10 63.50
- Önceki kapanış
- 55.19
- Açılış
- 55.66
- Satış
- 54.73
- Alış
- 55.03
- Düşük
- 53.76
- Yüksek
- 55.84
- Hacim
- 12.550 K
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- -11.74%
- 6 aylık değişim
- 51.82%
- Yıllık değişim
- 73.64%
21 Eylül, Pazar