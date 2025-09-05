FiyatlarBölümler
Dövizler / CELH
Geri dön - Hisse senetleri

CELH: Celsius Holdings Inc

54.73 USD 0.46 (0.83%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CELH fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.76 ve Yüksek fiyatı olarak 55.84 aralığında işlem gördü.

Celsius Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CELH haberleri

Günlük aralık
53.76 55.84
Yıllık aralık
21.10 63.50
Önceki kapanış
55.19
Açılış
55.66
Satış
54.73
Alış
55.03
Düşük
53.76
Yüksek
55.84
Hacim
12.550 K
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
-11.74%
6 aylık değişim
51.82%
Yıllık değişim
73.64%
21 Eylül, Pazar