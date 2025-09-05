Valute / CELH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CELH: Celsius Holdings Inc
54.73 USD 0.46 (0.83%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CELH ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.76 e ad un massimo di 55.84.
Segui le dinamiche di Celsius Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELH News
- Coty's Adjusted EBITDA Margin Up 60 Bps in FY25: Can It Hold in FY26?
- J.M. Smucker Sees Steady Lift From Uncrustables Brand Momentum
- Can B&G Foods Achieve 20% Adjusted EBITDA Margin by Year-End?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Is Associated British Foods (ASBFY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Hasbro, Robinhood Markets, Interactive Brokers, Celsius and Medpace
- Goldman avvia la copertura di Celsius con rating Buy grazie all’aumento della quota di mercato e alla spinta internazionale
- Goldman starts Celsius at Buy on market share gains and international push
- 5 Non-Tech Nasdaq Stocks to Buy That Helped the Index Surge in 2025
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- Celsius at Piper Sandler Conference: Strategic Energy Lead Role
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- TD Cowen maintains Pepsico stock rating at Hold amid Elliott proposal skepticism
- Celsius (CELH) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Piper Sandler raises Celsius Holdings stock price target to $69 on PepsiCo deal
- Celsius Holdings names Rishi Daing as chief marketing officer
- Truist Securities raises Celsius stock price target to $70 on Rockstar deal
- Celsius: Wait For A Pullback, Maybe Too Expensive Now (NASDAQ:CELH)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Celsius, Monster and PepsiCo
- Celsius stock price target raised to $70 from $60 at Needham
Intervallo Giornaliero
53.76 55.84
Intervallo Annuale
21.10 63.50
- Chiusura Precedente
- 55.19
- Apertura
- 55.66
- Bid
- 54.73
- Ask
- 55.03
- Minimo
- 53.76
- Massimo
- 55.84
- Volume
- 12.550 K
- Variazione giornaliera
- -0.83%
- Variazione Mensile
- -11.74%
- Variazione Semestrale
- 51.82%
- Variazione Annuale
- 73.64%
20 settembre, sabato