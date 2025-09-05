QuotazioniSezioni
CELH: Celsius Holdings Inc

54.73 USD 0.46 (0.83%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CELH ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.76 e ad un massimo di 55.84.

Segui le dinamiche di Celsius Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
53.76 55.84
Intervallo Annuale
21.10 63.50
Chiusura Precedente
55.19
Apertura
55.66
Bid
54.73
Ask
55.03
Minimo
53.76
Massimo
55.84
Volume
12.550 K
Variazione giornaliera
-0.83%
Variazione Mensile
-11.74%
Variazione Semestrale
51.82%
Variazione Annuale
73.64%
20 settembre, sabato