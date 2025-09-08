CotationsSections
Devises / CELH
CELH: Celsius Holdings Inc

54.73 USD 0.46 (0.83%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CELH a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.76 et à un maximum de 55.84.

Range quotidien
53.76 55.84
Range Annuel
21.10 63.50
Clôture Précédente
55.19
Ouverture
55.66
Bid
54.73
Ask
55.03
Plus Bas
53.76
Plus Haut
55.84
Volume
12.550 K
Changement quotidien
-0.83%
Changement Mensuel
-11.74%
Changement à 6 Mois
51.82%
Changement Annuel
73.64%
20 septembre, samedi