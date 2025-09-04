Валюты / CELH
CELH: Celsius Holdings Inc
55.27 USD 0.80 (1.43%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CELH за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.53, а максимальная — 55.94.
Следите за динамикой Celsius Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.53 55.94
Годовой диапазон
21.10 63.50
- Предыдущее закрытие
- 56.07
- Open
- 55.56
- Bid
- 55.27
- Ask
- 55.57
- Low
- 53.53
- High
- 55.94
- Объем
- 17.513 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -10.87%
- 6-месячное изменение
- 53.31%
- Годовое изменение
- 75.35%
