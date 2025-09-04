KurseKategorien
CELH
CELH: Celsius Holdings Inc

55.19 USD 1.15 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CELH hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.11 bis zu einem Hoch von 56.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Celsius Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
55.11 56.70
Jahresspanne
21.10 63.50
Vorheriger Schlusskurs
56.34
Eröffnung
55.91
Bid
55.19
Ask
55.49
Tief
55.11
Hoch
56.70
Volumen
12.261 K
Tagesänderung
-2.04%
Monatsänderung
-11.00%
6-Monatsänderung
53.09%
Jahresänderung
75.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K