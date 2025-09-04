Währungen / CELH
CELH: Celsius Holdings Inc
55.19 USD 1.15 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CELH hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.11 bis zu einem Hoch von 56.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Celsius Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
55.11 56.70
Jahresspanne
21.10 63.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.34
- Eröffnung
- 55.91
- Bid
- 55.19
- Ask
- 55.49
- Tief
- 55.11
- Hoch
- 56.70
- Volumen
- 12.261 K
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -11.00%
- 6-Monatsänderung
- 53.09%
- Jahresänderung
- 75.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K