Moedas / CELH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CELH: Celsius Holdings Inc
56.31 USD 0.03 (0.05%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CELH para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 55.50 e o mais alto foi 56.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Celsius Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CELH Notícias
- Can B&G Foods Achieve 20% Adjusted EBITDA Margin by Year-End?
- CELH Surpasses 100% Gains in 2025: Is the Stock Still a Buy?
- HAIN Posts Loss in Q4 Amid Ongoing Portfolio Streamlining Efforts
- Is Associated British Foods (ASBFY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
- Is Celsius Holdings' Strong 1H25 Revenue Growth Built to Last?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Hasbro, Robinhood Markets, Interactive Brokers, Celsius and Medpace
- Goldman inicia cobertura da Celsius com recomendação de compra devido a ganhos de mercado
- Goldman starts Celsius at Buy on market share gains and international push
- 5 Non-Tech Nasdaq Stocks to Buy That Helped the Index Surge in 2025
- Can Keurig's U.S. Refreshment Beverages Sustain Growth Momentum?
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- Celsius stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs on growth potential
- Celsius at Piper Sandler Conference: Strategic Energy Lead Role
- PepsiCo Partnership Puts Celsius Holdings on Faster Growth Track
- TD Cowen maintains Pepsico stock rating at Hold amid Elliott proposal skepticism
- Celsius (CELH) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Piper Sandler raises Celsius Holdings stock price target to $69 on PepsiCo deal
- Celsius Holdings names Rishi Daing as chief marketing officer
- Truist Securities raises Celsius stock price target to $70 on Rockstar deal
- Celsius: Wait For A Pullback, Maybe Too Expensive Now (NASDAQ:CELH)
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Celsius, Monster and PepsiCo
- Celsius stock price target raised to $70 from $60 at Needham
- Celsius Adjusted EBITDA Doubles in Q2: How Durable Are Cost Synergies?
- Celsius Holdings: PepsiCo Partnership And Major Acquisitions Fuel Good Upside (CELH)
Faixa diária
55.50 56.61
Faixa anual
21.10 63.50
- Fechamento anterior
- 56.34
- Open
- 55.91
- Bid
- 56.31
- Ask
- 56.61
- Low
- 55.50
- High
- 56.61
- Volume
- 396
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -9.19%
- Mudança de 6 meses
- 56.20%
- Mudança anual
- 78.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh