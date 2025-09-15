Dövizler / BLK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BLK: BlackRock Inc
1142.87 USD 5.81 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLK fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1126.00 ve Yüksek fiyatı olarak 1145.05 aralığında işlem gördü.
BlackRock Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLK haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Citigroup hissesi 102,70 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- BlackRock, Mural Oncology’de yüzde 1,63 hisse açıkladı
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- Analysis-BlackRock, Vanguard scale back company talks as new guidance bites
- SMG Swiss Marketplace Group halka arzını fiyat aralığının üst sınırından belirledi
- SMG Swiss Marketplace Group prices IPO at top of range
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- BlackRock: Put This Dividend Titan On The Watch List (NYSE:BLK)
- BlackRock (BLK) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Citibank temel kredi faiz oranını yüzde 7,50’den yüzde 7,25’e düşürüyor
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- Google and BlackRock investments validate MAST’s AI power campus strategy
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- 3 BlackRock Mutual Funds That Stand Out in 2025
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Freedom Capital Markets, Citi hisse senedi notunu Tut’a düşürdü
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- U.S. targets China’s grip on global ports in sweeping maritime mission
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- BlackRock turns ‘neutral’ on long-term Treasurys ahead of potential Fed rate cuts
- BRK.B vs. BLK: Which Financial Conglomerate Is the Smarter Pick Now?
Günlük aralık
1126.00 1145.05
Yıllık aralık
773.74 1171.89
- Önceki kapanış
- 1137.06
- Açılış
- 1138.61
- Satış
- 1142.87
- Alış
- 1143.17
- Düşük
- 1126.00
- Yüksek
- 1145.05
- Hacim
- 522
- Günlük değişim
- 0.51%
- Aylık değişim
- 2.24%
- 6 aylık değişim
- 21.28%
- Yıllık değişim
- 20.90%
21 Eylül, Pazar