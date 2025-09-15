FiyatlarBölümler
Dövizler / BLK
Geri dön - Hisse senetleri

BLK: BlackRock Inc

1142.87 USD 5.81 (0.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLK fiyatı bugün 0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1126.00 ve Yüksek fiyatı olarak 1145.05 aralığında işlem gördü.

BlackRock Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLK haberleri

Günlük aralık
1126.00 1145.05
Yıllık aralık
773.74 1171.89
Önceki kapanış
1137.06
Açılış
1138.61
Satış
1142.87
Alış
1143.17
Düşük
1126.00
Yüksek
1145.05
Hacim
522
Günlük değişim
0.51%
Aylık değişim
2.24%
6 aylık değişim
21.28%
Yıllık değişim
20.90%
21 Eylül, Pazar