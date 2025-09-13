通貨 / BLK
BLK: BlackRock Inc
1137.06 USD 5.67 (0.50%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BLKの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり1134.50の安値と1151.94の高値で取引されました。
BlackRock Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BLK News
- BlackRock: Put This Dividend Titan On The Watch List (NYSE:BLK)
- BlackRock (BLK) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- シティバンク、基準貸出金利を7.50%から7.25%に引き下げ
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- グーグルとブラックロックの投資、MASTのAIパワーキャンパス戦略を裏付ける
- Google and BlackRock investments validate MAST’s AI power campus strategy
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- 3 BlackRock Mutual Funds That Stand Out in 2025
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- フリーダム・キャピタル・マーケッツ、シティグループ株を「買い」から「保持」に格下げ
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- U.S. targets China’s grip on global ports in sweeping maritime mission
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- BlackRock turns ‘neutral’ on long-term Treasurys ahead of potential Fed rate cuts
- BRK.B vs. BLK: Which Financial Conglomerate Is the Smarter Pick Now?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Here's How Many Shares of BlackRock (BLK) Stock You Should Own to Get $1,000 in Yearly Dividends
- UK, US to sign multibillion-dollar tech deal during Trump’s visit
- Trump To Seal US-UK Tech Pact On AI, Chips And Quantum Computing During London Visit: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- ビットコイン、S&P 500 ETFがブロックチェーン上に？ブラックロックは、大規模なファンドのトークン化を検討していると報じられています
1日のレンジ
1134.50 1151.94
1年のレンジ
773.74 1171.89
- 以前の終値
- 1131.39
- 始値
- 1137.50
- 買値
- 1137.06
- 買値
- 1137.36
- 安値
- 1134.50
- 高値
- 1151.94
- 出来高
- 546
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- 1.72%
- 6ヶ月の変化
- 20.66%
- 1年の変化
- 20.29%
