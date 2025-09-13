Divisas / BLK
BLK: BlackRock Inc
1131.39 USD 13.41 (1.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLK de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1117.00, mientras que el máximo ha alcanzado 1133.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1117.00 1133.00
Rango anual
773.74 1171.89
- Cierres anteriores
- 1117.98
- Open
- 1120.90
- Bid
- 1131.39
- Ask
- 1131.69
- Low
- 1117.00
- High
- 1133.00
- Volumen
- 552
- Cambio diario
- 1.20%
- Cambio mensual
- 1.21%
- Cambio a 6 meses
- 20.06%
- Cambio anual
- 19.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B