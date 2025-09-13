CotizacionesSecciones
BLK
BLK: BlackRock Inc

1131.39 USD 13.41 (1.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BLK de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1117.00, mientras que el máximo ha alcanzado 1133.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

BLK News

Rango diario
1117.00 1133.00
Rango anual
773.74 1171.89
Cierres anteriores
1117.98
Open
1120.90
Bid
1131.39
Ask
1131.69
Low
1117.00
High
1133.00
Volumen
552
Cambio diario
1.20%
Cambio mensual
1.21%
Cambio a 6 meses
20.06%
Cambio anual
19.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B