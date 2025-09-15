KurseKategorien
BLK: BlackRock Inc

1137.06 USD 5.67 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLK hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1134.50 bis zu einem Hoch von 1151.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackRock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1134.50 1151.94
Jahresspanne
773.74 1171.89
Vorheriger Schlusskurs
1131.39
Eröffnung
1137.50
Bid
1137.06
Ask
1137.36
Tief
1134.50
Hoch
1151.94
Volumen
546
Tagesänderung
0.50%
Monatsänderung
1.72%
6-Monatsänderung
20.66%
Jahresänderung
20.29%
