BLK: BlackRock Inc
1137.06 USD 5.67 (0.50%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLK hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1134.50 bis zu einem Hoch von 1151.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLK News
- SMG Swiss Marketplace Group platziert Börsengang am oberen Ende der Preisspanne
- SMG Swiss Marketplace Group prices IPO at top of range
- EQS-Stimmrechte: Nemetschek SE (deutsch)
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- BlackRock: Put This Dividend Titan On The Watch List (NYSE:BLK)
- BlackRock (BLK) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Citibank senkt Referenzzinssatz auf 7,25 %
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- KI-Infrastruktur: MAST Energy sieht Strategie durch Milliardeninvestitionen von Google und BlackRock bestätigt
- Google and BlackRock investments validate MAST’s AI power campus strategy
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- 3 BlackRock Mutual Funds That Stand Out in 2025
- EQS-Stimmrechte: RENK Group AG (deutsch)
- EQS-Stimmrechte: Nemetschek SE (deutsch)
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- EQS-Stimmrechte: TeamViewer SE (deutsch)
- Citigroup: Freedom Capital Markets senkt Rating trotz höherem Kursziel auf "Halten"
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- U.S. targets China’s grip on global ports in sweeping maritime mission
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- BlackRock turns ‘neutral’ on long-term Treasurys ahead of potential Fed rate cuts
- BRK.B vs. BLK: Which Financial Conglomerate Is the Smarter Pick Now?
Tagesspanne
1134.50 1151.94
Jahresspanne
773.74 1171.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 1131.39
- Eröffnung
- 1137.50
- Bid
- 1137.06
- Ask
- 1137.36
- Tief
- 1134.50
- Hoch
- 1151.94
- Volumen
- 546
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 1.72%
- 6-Monatsänderung
- 20.66%
- Jahresänderung
- 20.29%
