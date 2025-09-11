Валюты / BLK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLK: BlackRock Inc
1117.98 USD 3.68 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLK за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1106.61, а максимальная — 1123.38.
Следите за динамикой BlackRock Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLK
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Рейтинг акций Citi понижен до "Держать" аналитиками Freedom Рынки капитала
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- U.S. targets China’s grip on global ports in sweeping maritime mission
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- BlackRock turns ‘neutral’ on long-term Treasurys ahead of potential Fed rate cuts
- BRK.B vs. BLK: Which Financial Conglomerate Is the Smarter Pick Now?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Here's How Many Shares of BlackRock (BLK) Stock You Should Own to Get $1,000 in Yearly Dividends
- UK, US to sign multibillion-dollar tech deal during Trump’s visit
- Trump To Seal US-UK Tech Pact On AI, Chips And Quantum Computing During London Visit: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Scott Bessent Meets BlackRock's Rick Rieder As Trump Eyes Fed Chair Replacement For Jerome Powell: Report - BlackRock (NYSE:BLK)
- Bessent met with BlackRock’s Rieder as search for next Fed chair continues, source says
- Райдер из BlackRock становится претендентом на пост главы ФРС - Bloomberg
- BlackRock’s Rieder emerges as Fed chair contender - Bloomberg
- Акции Citigroup достигли 52-недельного максимума в $99,29
- Управляющий активами BlackRock планирует токенизировать свои ETF
- Институциональные инвесторы наращивают позиции в Rezolve Ai, доля владения превысила 10%
- Прогноз Ethereum 2025–2026: обновления и институциональный интерес
- Инвесторы возвращаются в биткоин: приток в BTC-ETF составил $553 млн
- BlackRock (BLK) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
Дневной диапазон
1106.61 1123.38
Годовой диапазон
773.74 1171.89
- Предыдущее закрытие
- 1114.30
- Open
- 1114.50
- Bid
- 1117.98
- Ask
- 1118.28
- Low
- 1106.61
- High
- 1123.38
- Объем
- 638
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- 18.64%
- Годовое изменение
- 18.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.