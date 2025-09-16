QuotazioniSezioni
Valute / BLK
BLK: BlackRock Inc

1137.71 USD 5.16 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLK ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1135.90 e ad un massimo di 1142.91.

Segui le dinamiche di BlackRock Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1135.90 1142.91
Intervallo Annuale
773.74 1171.89
Chiusura Precedente
1142.87
Apertura
1142.91
Bid
1137.71
Ask
1138.01
Minimo
1135.90
Massimo
1142.91
Volume
114
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
1.78%
Variazione Semestrale
20.73%
Variazione Annuale
20.35%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev