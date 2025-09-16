Valute / BLK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BLK: BlackRock Inc
1137.71 USD 5.16 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BLK ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1135.90 e ad un massimo di 1142.91.
Segui le dinamiche di BlackRock Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLK News
- Opinion: When the world’s largest asset manager and the ‘bond king’ both agree — run to gold, silver and bitcoin
- BlackRock rivela una partecipazione dell’1,61% in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.61% stake in Mural Oncology
- Is Brookfield Asset Management Stock a Buy Now?
- Better Crypto Buy: Bitcoin vs. Ethereum
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Il titolo Citigroup raggiunge il massimo di 52 settimane a $102,70
- BlackRock rivela una partecipazione dell’1,63% in Mural Oncology
- BlackRock discloses 1.63% stake in Mural Oncology
- Analysis-BlackRock, Vanguard scale back company talks as new guidance bites
- SMG Swiss Marketplace Group fissa il prezzo dell’IPO al limite superiore
- SMG Swiss Marketplace Group prices IPO at top of range
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- BlackRock: Put This Dividend Titan On The Watch List (NYSE:BLK)
- BlackRock (BLK) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Citibank riduce il tasso di interesse base al 7,25% dal 7,50%
- Goldman, T. Rowe Team Up on Alternatives for Wealthy, Retirement Savers
- Google and BlackRock investments validate MAST’s AI power campus strategy
- Microsoft, Nvidia, Google, CoreWeave Ignite $39 Billion UK-US AI Mega Deal
- 3 BlackRock Mutual Funds That Stand Out in 2025
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- Citi: rating declassato a Hold da Freedom Capital Markets
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
Intervallo Giornaliero
1135.90 1142.91
Intervallo Annuale
773.74 1171.89
- Chiusura Precedente
- 1142.87
- Apertura
- 1142.91
- Bid
- 1137.71
- Ask
- 1138.01
- Minimo
- 1135.90
- Massimo
- 1142.91
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- 1.78%
- Variazione Semestrale
- 20.73%
- Variazione Annuale
- 20.35%