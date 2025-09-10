货币 / BLK
BLK: BlackRock Inc
1117.98 USD 3.68 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLK汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点1106.61和高点1123.38进行交易。
关注BlackRock Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLK新闻
- UK and US agree $42 billion tech pact to mark Trump’s visit
- BlackRock adds to key executive committee in talent shuffle, Financial Times reports
- 花旗股票评级被Freedom Capital Markets下调至持有
- Citi stock rating downgraded to Hold by Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- U.S. targets China’s grip on global ports in sweeping maritime mission
- 令人大跌眼镜！美国国债今年在全球前15大主权债市场中表现最佳？
- 贝莱德上调美债评级至“中性” 预计美联储本周开启降息周期
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
- BlackRock turns ‘neutral’ on long-term Treasurys ahead of potential Fed rate cuts
- BRK.B vs. BLK: Which Financial Conglomerate Is the Smarter Pick Now?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- H.C. Wainwright将Rezolve AI股票目标价从4美元上调至9美元
- Rezolve AI stock price target raised to $9 from $4 at H.C. Wainwright
- Here's How Many Shares of BlackRock (BLK) Stock You Should Own to Get $1,000 in Yearly Dividends
- UK, US to sign multibillion-dollar tech deal during Trump’s visit
- Trump To Seal US-UK Tech Pact On AI, Chips And Quantum Computing During London Visit: Report - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- Scott Bessent Meets BlackRock's Rick Rieder As Trump Eyes Fed Chair Replacement For Jerome Powell: Report - BlackRock (NYSE:BLK)
- Bessent met with BlackRock’s Rieder as search for next Fed chair continues, source says
- 彭博社：贝莱德的里德成为美联储主席候选人
- BlackRock’s Rieder emerges as Fed chair contender - Bloomberg
- 花旗股价触及52周高点99.29美元
- BlackRock (BLK) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- HOOD Unveils Copy Trading Platform Robinhood Social at Annual Summit
日范围
1106.61 1123.38
年范围
773.74 1171.89
- 前一天收盘价
- 1114.30
- 开盘价
- 1114.50
- 卖价
- 1117.98
- 买价
- 1118.28
- 最低价
- 1106.61
- 最高价
- 1123.38
- 交易量
- 638
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.01%
- 6个月变化
- 18.64%
- 年变化
- 18.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值