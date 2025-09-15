Devises / BLK
BLK: BlackRock Inc
1142.87 USD 5.81 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BLK a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1126.00 et à un maximum de 1145.05.
Suivez la dynamique BlackRock Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BLK Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- L’action Citigroup atteint un sommet de 52 semaines à 102,70$
- BlackRock dévoile une participation de 1,63% dans Mural Oncology
- Analysis-BlackRock, Vanguard scale back company talks as new guidance bites
- SMG Swiss Marketplace Group fixe le prix de son introduction en bourse au plus haut de la fourchette
- BlackRock: Put This Dividend Titan On The Watch List (NYSE:BLK)
- BlackRock (BLK) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Citibank réduit son taux de base à 7,25% contre 7,50%
- Les investissements de Google et BlackRock valident la stratégie de MAST
- 3 BlackRock Mutual Funds That Stand Out in 2025
- La note de Citi dégradée à "Conserver" par Freedom Capital Markets
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- IQLT: Ex-U.S. ETF With A Focus On Quality And Financials (NYSEARCA:IQLT)
Range quotidien
1126.00 1145.05
Range Annuel
773.74 1171.89
- Clôture Précédente
- 1137.06
- Ouverture
- 1138.61
- Bid
- 1142.87
- Ask
- 1143.17
- Plus Bas
- 1126.00
- Plus Haut
- 1145.05
- Volume
- 522
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 2.24%
- Changement à 6 Mois
- 21.28%
- Changement Annuel
- 20.90%
20 septembre, samedi