CotationsSections
Devises / BLK
Retour à Actions

BLK: BlackRock Inc

1142.87 USD 5.81 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLK a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1126.00 et à un maximum de 1145.05.

Suivez la dynamique BlackRock Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLK Nouvelles

Range quotidien
1126.00 1145.05
Range Annuel
773.74 1171.89
Clôture Précédente
1137.06
Ouverture
1138.61
Bid
1142.87
Ask
1143.17
Plus Bas
1126.00
Plus Haut
1145.05
Volume
522
Changement quotidien
0.51%
Changement Mensuel
2.24%
Changement à 6 Mois
21.28%
Changement Annuel
20.90%
20 septembre, samedi