통화 / BLK
BLK: BlackRock Inc
1142.87 USD 5.81 (0.51%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLK 환율이 오늘 0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1126.00이고 고가는 1145.05이었습니다.
BlackRock Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1126.00 1145.05
년간 변동
773.74 1171.89
- 이전 종가
- 1137.06
- 시가
- 1138.61
- Bid
- 1142.87
- Ask
- 1143.17
- 저가
- 1126.00
- 고가
- 1145.05
- 볼륨
- 522
- 일일 변동
- 0.51%
- 월 변동
- 2.24%
- 6개월 변동
- 21.28%
- 년간 변동율
- 20.90%
