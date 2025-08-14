FiyatlarBölümler
Dövizler / BKCI
Geri dön - Hisse senetleri

BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.29 USD 0.45 (0.87%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKCI fiyatı bugün -0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.29 ve Yüksek fiyatı olarak 51.33 aralığında işlem gördü.

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKCI haberleri

Günlük aralık
51.29 51.33
Yıllık aralık
42.92 53.45
Önceki kapanış
51.74
Açılış
51.32
Satış
51.29
Alış
51.59
Düşük
51.29
Yüksek
51.33
Hacim
5
Günlük değişim
-0.87%
Aylık değişim
3.34%
6 aylık değişim
7.50%
Yıllık değişim
-3.84%
21 Eylül, Pazar