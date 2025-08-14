CotizacionesSecciones
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.49 USD 0.02 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BKCI de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.18, mientras que el máximo ha alcanzado 51.55.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
51.18 51.55
Rango anual
42.92 53.45
Cierres anteriores
51.47
Open
51.48
Bid
51.49
Ask
51.79
Low
51.18
High
51.55
Volumen
26
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
3.75%
Cambio a 6 meses
7.92%
Cambio anual
-3.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B