CotationsSections
Devises / BKCI
Retour à Actions

BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.29 USD 0.45 (0.87%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BKCI a changé de -0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.29 et à un maximum de 51.33.

Suivez la dynamique BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKCI Nouvelles

Range quotidien
51.29 51.33
Range Annuel
42.92 53.45
Clôture Précédente
51.74
Ouverture
51.32
Bid
51.29
Ask
51.59
Plus Bas
51.29
Plus Haut
51.33
Volume
5
Changement quotidien
-0.87%
Changement Mensuel
3.34%
Changement à 6 Mois
7.50%
Changement Annuel
-3.84%
20 septembre, samedi