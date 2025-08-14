クォートセクション
通貨 / BKCI
株に戻る

BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.74 USD 0.25 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKCIの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり51.62の安値と51.77の高値で取引されました。

BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKCI News

1日のレンジ
51.62 51.77
1年のレンジ
42.92 53.45
以前の終値
51.49
始値
51.64
買値
51.74
買値
52.04
安値
51.62
高値
51.77
出来高
21
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
4.25%
6ヶ月の変化
8.45%
1年の変化
-3.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K