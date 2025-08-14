通貨 / BKCI
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF
51.74 USD 0.25 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKCIの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり51.62の安値と51.77の高値で取引されました。
BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
51.62 51.77
1年のレンジ
42.92 53.45
- 以前の終値
- 51.49
- 始値
- 51.64
- 買値
- 51.74
- 買値
- 52.04
- 安値
- 51.62
- 高値
- 51.77
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 4.25%
- 6ヶ月の変化
- 8.45%
- 1年の変化
- -3.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K