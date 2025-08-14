КотировкиРазделы
Валюты / BKCI
Назад в Рынок акций США

BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.47 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BKCI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.30, а максимальная — 51.51.

Следите за динамикой BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BKCI

Дневной диапазон
51.30 51.51
Годовой диапазон
42.92 53.45
Предыдущее закрытие
51.39
Open
51.42
Bid
51.47
Ask
51.77
Low
51.30
High
51.51
Объем
8
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
3.71%
6-месячное изменение
7.88%
Годовое изменение
-3.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.