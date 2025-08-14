Валюты / BKCI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF
51.47 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKCI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.30, а максимальная — 51.51.
Следите за динамикой BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
51.30 51.51
Годовой диапазон
42.92 53.45
- Предыдущее закрытие
- 51.39
- Open
- 51.42
- Bid
- 51.47
- Ask
- 51.77
- Low
- 51.30
- High
- 51.51
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.71%
- 6-месячное изменение
- 7.88%
- Годовое изменение
- -3.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.