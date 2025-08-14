货币 / BKCI
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF
51.49 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BKCI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点51.18和高点51.55进行交易。
关注BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
51.18 51.55
年范围
42.92 53.45
- 前一天收盘价
- 51.47
- 开盘价
- 51.48
- 卖价
- 51.49
- 买价
- 51.79
- 最低价
- 51.18
- 最高价
- 51.55
- 交易量
- 26
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 3.75%
- 6个月变化
- 7.92%
- 年变化
- -3.47%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B