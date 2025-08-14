Währungen / BKCI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF
51.29 USD 0.45 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKCI hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.29 bis zu einem Hoch von 51.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
51.29 51.33
Jahresspanne
42.92 53.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 51.74
- Eröffnung
- 51.32
- Bid
- 51.29
- Ask
- 51.59
- Tief
- 51.29
- Hoch
- 51.33
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 3.34%
- 6-Monatsänderung
- 7.50%
- Jahresänderung
- -3.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K