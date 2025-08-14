KurseKategorien
Währungen / BKCI
Zurück zum Aktien

BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF

51.29 USD 0.45 (0.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKCI hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.29 bis zu einem Hoch von 51.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKCI News

Tagesspanne
51.29 51.33
Jahresspanne
42.92 53.45
Vorheriger Schlusskurs
51.74
Eröffnung
51.32
Bid
51.29
Ask
51.59
Tief
51.29
Hoch
51.33
Volumen
5
Tagesänderung
-0.87%
Monatsänderung
3.34%
6-Monatsänderung
7.50%
Jahresänderung
-3.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K