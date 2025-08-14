Valute / BKCI
BKCI: BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF
51.29 USD 0.45 (0.87%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKCI ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.29 e ad un massimo di 51.33.
Segui le dinamiche di BNY Mellon ETF Trust BNY Mellon Concentrated International ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
51.29 51.33
Intervallo Annuale
42.92 53.45
- Chiusura Precedente
- 51.74
- Apertura
- 51.32
- Bid
- 51.29
- Ask
- 51.59
- Minimo
- 51.29
- Massimo
- 51.33
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- 3.34%
- Variazione Semestrale
- 7.50%
- Variazione Annuale
- -3.84%
21 settembre, domenica