Dövizler / BIAFW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BIAFW: bioAffinity Technologies Inc - Warrant
0.0761 USD 0.0056 (7.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BIAFW fiyatı bugün 7.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0700 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0782 aralığında işlem gördü.
bioAffinity Technologies Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0700 0.0782
Yıllık aralık
0.0525 2.4400
- Önceki kapanış
- 0.0705
- Açılış
- 0.0700
- Satış
- 0.0761
- Alış
- 0.0791
- Düşük
- 0.0700
- Yüksek
- 0.0782
- Hacim
- 8
- Günlük değişim
- 7.94%
- Aylık değişim
- -23.90%
- 6 aylık değişim
- -72.82%
- Yıllık değişim
- -93.38%
21 Eylül, Pazar