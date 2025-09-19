通貨 / BIAFW
BIAFW: bioAffinity Technologies Inc - Warrant
0.0705 USD 0.0395 (35.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BIAFWの今日の為替レートは、-35.91%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0705の安値と0.1095の高値で取引されました。
bioAffinity Technologies Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0705 0.1095
1年のレンジ
0.0525 2.4400
- 以前の終値
- 0.1100
- 始値
- 0.0946
- 買値
- 0.0705
- 買値
- 0.0735
- 安値
- 0.0705
- 高値
- 0.1095
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -35.91%
- 1ヶ月の変化
- -29.50%
- 6ヶ月の変化
- -74.82%
- 1年の変化
- -93.87%
