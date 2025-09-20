CotationsSections
Devises / BIAFW
BIAFW: bioAffinity Technologies Inc - Warrant

0.0761 USD 0.0056 (7.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BIAFW a changé de 7.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0700 et à un maximum de 0.0782.

Suivez la dynamique bioAffinity Technologies Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0700 0.0782
Range Annuel
0.0525 2.4400
Clôture Précédente
0.0705
Ouverture
0.0700
Bid
0.0761
Ask
0.0791
Plus Bas
0.0700
Plus Haut
0.0782
Volume
8
Changement quotidien
7.94%
Changement Mensuel
-23.90%
Changement à 6 Mois
-72.82%
Changement Annuel
-93.38%
20 septembre, samedi